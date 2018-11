Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kößlarn (dpa/lby) - Bei einem Brand in einer Maschinenhalle in Kößlarn (Landkreis Passau) ist ein Schaden von geschätzt 300 000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer in der Nacht zum Montag kam, sei noch unklar, teilte die Polizei mit. Die Halle samt darin befindlicher Maschinen, darunter ein Mähdrescher, Traktoren, ein Pflug und eine Photovoltaikanlage, brannte komplett nieder. Verletzte gab es nicht. Der Brand konnte noch in der Nacht gelöscht werden.