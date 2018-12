Direkt aus dem dpa-Newskanal

Beesenlaublingen (dpa/sa) - In Beesenlaublingen im Salzlandkreis ist ein leerstehender alter Speicher in Brand geraten. Menschen seien nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Leitstelle des Kreises am Mittwoch. Es seien 14 Feuerwehren mit 35 Fahrzeugen vor Ort. Das Feuer sei unter Kontrolle, hieß es am Abend. Die Löscharbeiten sollten jedoch nach Erwartung der Einsatzkräfte bis in die Nacht andauern. Zu möglichen Ursachen und Schadenshöhe waren zunächst keine Angaben möglich.