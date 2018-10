Lastwagen brennt aus: Autobahn 14 stundenlang gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Könnern (dpa/sa) - Ein brennender Lastwagen hat auf der Autobahn 14 bei Könnern (Salzlandkreis) in der Nacht zu Sonntag für stundenlange Behinderungen gesorgt. Der mit fünf Rollen Gewebestoff beladene Lkw geriet wegen eines technischen Defekts am Samstagabend in Brand, wie die Polizei mitteilte. Der 53-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er koppelte außerdem den Anhänger des Lastwagens ab, bevor dieser Feuer fangen konnte. Der vordere Teil des LKWs brannte jedoch völlig aus. Aufgrund der Löscharbeiten musste die Autobahn zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der Einsatz wurde am frühen Sonntagmorgen beendet.