Frau nach Brand schwer verletzt: Lebensgefährte festgenommen

Königswinter (dpa) - Eine 50-Jährige ist bei einem Wohnwagenbrand am Dienstag in Königswinter lebensgefährlich verletzt worden. Der 49 Jahre alte Lebensgefährte der Frau sei vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei Bonn mit. Eine Mordkommission ermittelt.

Der Brand war in den frühen Morgenstunden an dem Wohnwagen auf einem Campingplatz im Ortsteil Pleiserhohn ausgebrochen. Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Rettungskräften entdeckten die Schwerverletzte und brachten sie nach der Erstversorgung in eine Spezialklinik.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass bei dem Feuer möglicherweise Brandbeschleuniger genutzt wurde. Außerdem gaben Zeugen an, einen Streit zwischen der Verletzten und ihrem Lebensgefährten kurz vor dem Ausbruch der Flammen gehört zu haben.