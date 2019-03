Dachstuhlbrand sorgt für Millionenschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Königstein im Taunus (dpa/lhe) - Der Brand des Dachstuhls in einem Mehrfamilienhaus in Königstein (Hochtaunuskreis) hat für einen Schaden in Millionenhöhe gesorgt. Das Haus war nach Löschen des Brandes zunächst nicht mehr bewohnbar, wie die Polizei mitteilte. Die sechs Bewohner, die beim Ausbruch des Feuers alle rechtzeitig das Gebäude verließen oder unverletzt hinausgebracht wurden, kamen bei Familie und Freunden unter. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund eine Million Euro. Weshalb das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Da ein erneuter Ausbruch der Glutnester durch relativ starken Wind befürchtet wurde, wollte die Feuerwehr am Brandort mindestens bis zum Morgen den Brandort sichern.