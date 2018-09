Waldbrand in Königsbrücker Heide wieder ausgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwepnitz (dpa/sn) - Der Waldbrand in der Königsbrücker Heide (Westlausitz) ist wieder aufgeflammt. Auffrischende Winde hätten offensichtlich alte Glutnester neu entfacht, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend. Im Laufe des Tages hatte das Feuer nach Angaben der Leitstelle in Hoyerswerda eingedämmt werden können. Bei den Löscharbeiten kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Am Abend waren einem Sprecher der Leitstelle zufolge noch weit über 100 Feuerwehrleute vor Ort. Angaben zum Ausmaß des Brandes lagen zunächst nicht vor.

Das Feuer war erstmals am vergangenen Donnerstag ausgebrochen. Im Brandgebiet liegt ein ehemaliger Truppenübungsplatz, was die Brandbekämpfung wegen möglicher Munitionsreste im Boden erschwert. Vergangene Woche hatte sich das Feuer auf einer Fläche von mehr als 140 Hektar ausgebreitet, am Freitagmorgen war der Brand dann unter Kontrolle. Laut Behörden gab es nur noch vereinzelt Glutnester. Diese wurden zunächst von der Feuerwehr beobachtet.