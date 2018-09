Waldbrand in Königsbrücker Heide unter Kontrolle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwepnitz (dpa/sn) - Der Waldbrand in der Königsbrücker Heide (Westlausitz) ist nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle. In der Nacht zu Donnerstag seien keine Feuerwehrleute mehr vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Ostsachsen am frühen Donnerstagmorgen. Mitarbeiter des Naturschutzgebietes hätten die Nachtwache übernommen, aber keine neuen Feuer gemeldet. Am Donnerstag würden die Nachlöscharbeiten fortgesetzt, so der Sprecher. Mehr als Hundert Feuerwehrleute hatten den Waldbrand am Mittwoch bekämpft. Bei den Löscharbeiten kam auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Angaben zum Ausmaß des Brandes lagen zunächst nicht vor.

Das Feuer war erstmals am vergangenen Donnerstag ausgebrochen. Im Brandgebiet liegt ein ehemaliger Truppenübungsplatz, was die Brandbekämpfung wegen möglicher Munitionsreste im Boden erschwert. Vergangene Woche hatte sich das Feuer auf einer Fläche von mehr als 140 Hektar ausgebreitet, bevor es ab Freitagmorgen vorübergehend unter Kontrolle gebracht werden konnte.