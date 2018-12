Baumschmücken mithilfe eines Traktors: Ehepaar stürzt ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz/Boppard (dpa/lrs) - Zu zwei ungewöhnlichen Einsätzen sind Rettungskräfte in und um Koblenz ausgerückt. Am Samstag wollte ein Ehepaar im 20 Kilometer von Koblenz entfernten Boppard den Weihnachtsbaum auf seinem Grundstück schmücken. Weil der Baum mit über zwei Metern aber zu groß für eine Leiter war, befestigten sie einen Korb an der Hubgabel eines Traktors und ließen sich in die Höhe fahren. Während des Schmückens rutschte der Korb ab und stürzte mit dem Ehepaar zu Boden. Der 59-jährige Mann und seine 56 Jahre alte Ehefrau wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Koblenzer Stadtteil Pfaffendorf riefen am Sonntag verbrannte Würstchen Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Den Einsatzkräften war ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Tatsächlich war ein Mieter eingeschlafen und hatte sein Essen auf dem Herd vergessen. Die Würstchen brannten an und verqualmten das Haus. Glück im Unglück für den 26-Jährigen: Er blieb unverletzt und es entstand kein Schaden.