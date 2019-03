Essen auf dem Herd vergessen: Frau von Nachbar gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Knau (dpa/th) - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhaus in Knau (Saale-Orla-Kreis) hat seine Nachbarin vor einem Feuer gerettet. Die Frau war am Dienstagabend offenbar auf der Couch eingeschlafen und hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen, wie die Polizei in Saalfeld am Mittwoch mitteilte. Der Mieter in der Wohnung über der 58-Jährigen hörte den Rauchmelder. Außerdem bemerkte der Mann Brandgeruch im Hausflur. Daraufhin weckte er die Frau und löschte den brennenden Topf mit einer Decke. Die 58-Jährige kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. In der Küche entstand leichter Sachschaden.