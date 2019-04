Nach Bränden mit Millionenschäden: Ermittler vor Ort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kalbe/Magdeburg (dpa/sa) - Nach mehreren Bränden zur Osterzeit in Sachsen-Anhalt dauern die Ermittlungen zu den Ursachen an. Laut Polizei konnten mittlerweile alle Brandorte in Magdeburg sowie der Altmark untersucht werden. Bei dem Feuer in einem Tischlereibetrieb in Klötze (Altmarkkreis Salzwedel) gebe es bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Ursache für den ebenfalls in der Altmark gelegenen Supermarkt in Kalbe war am Dienstag noch unklar. In Magdeburg konnten ebenfalls noch keine genauen Auslöser für den Brand in einer Firma, die Baumaschinen verleiht, sowie das Feuer in der Küche einer Wohnung gefunden werden.

Das Feuer, das ein 18-Jähriger in Magdeburg vermutlich vorsätzlich entfacht und seine Familie anschließend in die brennende Wohnung eingesperrt hatte, wurde nach derzeitigem Stand an mehreren Orten in der Wohnung gelegt, wie eine Polizeisprecher am Dienstag sagte. Die Mutter und der Bruder des mutmaßlichen Brandstifters konnten in der Nacht zu Freitag rechtzeitig aus der brennenden Wohnung gerettet werden. Der 18-Jährige wurde kurze Zeit später in der Nähe des Brandortes gefasst und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Bei den Bränden in der Nacht zu Freitag sowie am Morgen des gleichen Tages entstanden mehrere Millionen Euro Schaden. Die Feuer konnten größtenteils erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden. Darüber hinaus gab es weitere Brände zur Osterzeit, unter anderem auf einem Campingplatz im Saalekreis.