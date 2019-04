Brände mit Millionenschäden: Suche nach Ursachen beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kalbe/Magdeburg (dpa/sa) - Nach mehreren, schweren Bränden in Sachsen-Anhalt zur Osterzeit sind die ersten Ermittlungen zu den Ursachen angelaufen. Ergebnisse gab es zunächst allerdings nicht, wie die Polizeisprecher der zuständigen Reviere am Ostermontag sagten. Mehrere Hundert Feuerwehrleute löschten die Brände in Magdeburg, der Altmark, im Landkreis Börde sowie im Saalekreis. Die Schäden wurden nach ersten Schätzungen der Polizei auf mehrere Millionen Euro beziffert.

Rund drei Millionen Euro Schaden entstand demnach bei einem Feuer in einer Firma im Norden von Magdeburg. In einer Lagerhalle für hochwertige Baumaschinen brach am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache ein Brand aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine riesige Rauchsäule war zu sehen. Anwohner in der näheren Umgebung mussten die Türen und Fenster schließen. Erst nach mehreren Stunden war der Brand unter Kontrolle. Die zweistöckige Halle stürzte aufgrund der Hitze ein. Die Feuerwehr teilte mit, dass ein Feuerwehrmann bei Verladearbeiten verletzt wurde. Dutzende Kräfte waren im Einsatz und kontrollierten auch am Samstag noch Glutnester.

Einige Stunden zuvor war die Feuerwehr bereits zu einem anderen Brand in der Landeshauptstadt ausgerückt. Ein 18-Jähriger soll in einem Zimmer vermutlich absichtlich Feuer gelegt und seine Familie - seine 41 Jahre alte Mutter und seinen neun Jahre alten Bruder - eingesperrt haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend soll der 18-Jährige die Wohnung verlassen haben. Einsatzkräfte konnten die Tür aufbrechen und beide retten. Den 18-Jährigen nahm die Polizei später in der Nähe des Hauses fest. Er kam am Freitagabend in eine psychiatrische Einrichtung. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe konnte zunächst nicht genannt werden.

Bei einem weiteren Brand in Magdeburg wurden drei Wohnungen stark beschädigt. Aus noch ungeklärter Ursache brach am Freitag in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer aus. Zwei Kinder und ihre Oma konnten sich dank eines Rauchmelders rechtzeitig in Sicherheit bringen. Es entstand ein geschätzter Schaden von rund 50 000 Euro in der Brandwohnung sowie in zwei darüberliegenden Wohnungen.

In der Altmark kam es ebenfalls am Freitag zu zwei weiteren schweren Bränden. In Kalbe brach aus noch ungeklärter Ursache am Morgen in einem Supermarkt ein Feuer aus, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude brannte komplett ab. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1,5 Millionen Euro. Fast zeitgleich gab es ein Feuer in Klötze in einem Tischlereibetrieb, zu dem Büros, eine Lagerhalle und ein Produktionsbereich gehörten. Der Großteil der Firma wurde zerstört. Auch ein etwa 30 Meter entfernter Handwerksbetrieb wurde durch die Hitze stark beschädigt. Die Polizei schätzte die Schäden auf rund eine Million Euro. An beiden Brandorten werde noch ermittelt, sagte ein Polizeisprecher. Klötze und Kalbe befinden sich zwischen Salzwedel und Gardelegen. Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Am Ostersonntag kam es zudem zu einem verheerenden Feuer in einer Schweinezuchtanlage in Klein Wanzleben (Landkreis Börde). Rund 2000 Ferkel starben laut Polizei. Den Angaben zufolge waren Zehntausende Tiere in der Anlage untergebracht, erklärte der Polizeisprecher mit Verweis auf Angaben des zuständigen Veterinäramts. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie ließen den Stall, der zu einem etwa sechs Hektar großen Gebäudekomplex gehört, kontrolliert abbrennen. Die Tiere konnten nicht gerettet werden. In der Schweinezuchtanlage waren Mastschweine, Jungsauen, Sauen und Ferkel. Von den Betreibern gab es zunächst keine Angaben.

An Ostersonntag brannten zudem vier Wohnwagen auf einem Campingplatz in Braunsbedra (Saalekreis) komplett aus, ein fünfter wurde leicht beschädigt. Laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Zwei Wohnwagenbesitzer im Alter von 45 und 60 Jahren erlitten einen Schock und wurden ärztlich versorgt.