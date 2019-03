Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klinkrade (dpa/lno) - Bei einem Feuer in einer Fahrzeughalle in Klinkrade (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist in der Nacht zum Montag ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Dort sei aus bisher ungeklärten Umständen ein Traktor in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört und auch die Halle wurde beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.