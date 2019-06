Ursache für Brand von Tennis- und Freizeithalle noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Klink (dpa/mv) - Die Ursache für das Feuer, das in der Nacht zu Montag eine etwa 60 Meter lange Tennis- und Freizeithalle in Klink an der Müritz (Mecklenburgische Seenplatte) zerstört hat, ist weiter unklar. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag erklärte, konnte der Gutachter den Brandort noch nicht genau untersuchen, da immer wieder Glutnester aus der Ruine und dem Schuttberg aufflammen. Die noch stehenden Reste der etwa 40 Meter breiten Halle waren im Laufe des Montags ganz in sich zusammengebrochen. Den Schaden schätzte die Polizei auf 750 000 Euro, verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Die Polizei ermittelt derzeit in alle Richtungen und hofft in den nächsten Tagen auf einen Hinweis des Gutachters. So könne ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben, aber es könne auch fahrlässig verursacht oder sogar vorsätzlich gelegt worden sein, hieß es.

Die Halle hatte mehrere Tennis- und Federballfelder sowie eine Bar und wurde gern für Abiturbälle und andere Feiern genutzt.