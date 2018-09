Häftling nach Feuer in Gefängniszelle schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kleve (dpa/lnw) - Ein Häftling ist bei einem Brand in seiner verschlossenen Gefängniszelle in Kleve schwer verletzt worden. Der 26-Jährige wurde am Montagabend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Nach Angaben der Feuerwehr erlitten zehn weitere Menschen Rauchgasvergiftungen, davon acht Mitarbeiter des Gefängnisses. Auch sie mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Brandursache ist laut Polizei unklar. Die Ermittlungen laufen.