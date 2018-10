Brand in Textilfabrik: 30 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirschau (dpa/sn) - Eine defekte Maschine hat ein Feuer in einer Textilfabrik in Kirschau (Landkreis Bautzen) ausgelöst. Es gerieten Stoffreste in Brand, die von einem Förderband weitertransportiert wurden, wie die Polizei am Samstag in Görlitz mitteilte. Niemand wurde bei dem Brand am Freitag verletzt. Der Sachschaden liegt den Angaben zufolge bei etwa 30 000 Euro. Insgesamt waren mehr als 130 Feuerwehrleute im Einsatz.