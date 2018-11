Brand in Lagerhalle: Ermittlungen zur Ursache dauern an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kirrweiler (dpa/lrs) - Einen Tag nach dem Brand einer Lagerhalle mit Flaschen-Paletten in Kirrweiler laufen weiter die Ermittlungen zur Ursache des Feuers. Auch die genaue Höhe des Schadens ist noch unklar. Diese Summe könne noch nicht beziffert werden, weil bei einigen gelagerten Gegenständen geprüft werden müsse, ob diese noch verwendet werden können oder komplett zerstört wurden, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Die Beamten rechnen aber mit mehreren Hunderttausend Euro Schaden. Am Donnerstag waren Paletten mit Glasflaschen in einer Flaschengroßhandlung in Brand geraten. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.