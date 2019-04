Direkt aus dem dpa-Newskanal

Morschheim (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einer Firmenhalle in Morschheim im Donnersbergkreis soll ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in dem Gebäude am späten Dienstagabend aus. Die Löscharbeiten dauerten in den frühen Morgenstunden an. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei im siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde zunächst niemand. Weitere Details zur Brandursache lagen zunächst nicht vor.