Dachstuhl von Mehrfamilienhaus brennt aus: Unbewohnbar

Kirchheimbolanden (dpa/lrs) - Bei einem Wohnhausbrand in Kirchheimbolanden (Donnersbergkreis) ist in der Nacht zum Dienstag der Dachstuhl komplett ausgebrannt. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses seien zunächst nicht mehr bewohnbar, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die zehn Bewohner müssten vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Das Feuer war den Angaben zufolge gegen 2.00 Uhr aus zunächst unbekannter Ursache im Dachstuhl ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste einen Teil der Bewohner aus dem Haus holen. Mindestens einer von ihnen hatte den Brand beim Eintreffen der Rettungskräfte noch gar nicht bemerkt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben einer Polizeisprecherin liegt der Schaden bei schätzungsweise rund 200 000 Euro.