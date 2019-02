Feuer in Kieler Gewerbebetrieb

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In einem Gewerbebetrieb in Kiel hat es am Montag einen Brand gegeben. Ursache für die starke Rauchentwicklung aus einer Werkstatthalle im Stadtteil Wellsee waren brennende Reifen innerhalb des Gebäudes, wie die Feuerwehr berichtete. Um Glutnester zu löschen, musste die Feuerwehr Teile des Dachs abnehmen. Nach knapp einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an.