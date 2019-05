Brand zerstört Lagerhalle in Kiel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Ein Feuer hat am Montagmorgen die Lagerhalle einer Spedition in Kiel-Projensdorf zerstört. Kurz vor 6.00 Uhr waren mehrere Notrufe wegen starker Rauchentwicklung eingegangen, teilte die Feuerwehr mit. Rund 100 Feuerleute seien daraufhin zur Brandbekämpfung in der rund 700 Quadratmeter großen Halle am Nord-Ostsee-Kanal ausgerückt. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen mit Radiodurchsagen gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Trotz des Großaufgebotes konnte das Gebäude, in dem unter anderem Oldtimer, Wohnmobile, Boote, Reifen und Holzpaletten gelagert wurden, nicht gerettet werden. "Die Halle ist teilweise eingestürzt", sagte eine Sprecherin der Kieler Feuerwehr.

Gegen 7.15 Uhr waren die Flammen nach Angaben der Feuerwehr gelöscht. Die Einsatzkräfte waren am Vormittag aber noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Ein Bagger sei im Einsatz gewesen. Zur Brandursache konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.