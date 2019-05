Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - In einer Holzlagerhalle einer Spedition in Kiel-Projensdorf ist ein Feuer ausgebrochen. Die Halle stehe komplett in Flammen, teilte die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mit. Die Ursache sei bislang unklar, verletzt worden sei niemand. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren am Morgen vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung seien die Anwohner in den angrenzenden Stadtteilen gebeten worden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, hieß es.