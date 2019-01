250 000 Euro Schaden nach Brand in Firmenhalle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kemnath (dpa/lby) - Beim Brand in einer Firmenhalle in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) ist ein Schaden in Höhe von 250 000 Euro entstanden. Vorbeifahrende Autofahrer hätten am Samstagmorgen starken Rauch bei einer Firmenhalle im Industriegebiet bemerkt, teilte die Polizei am Samstag mit. Rund 135 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Feuer an einem Lastwagen samt Anhänger ausgebrochen, der in der Halle abgestellt worden war. Von dort griff das Feuer auf weitere Lastwagen sowie Teile der Halle und einen Bürotrakt über. Die Brandursache ist unklar und wird nun ermittelt.