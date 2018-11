Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kelbra (dpa/sa) - Eine Garage mit vier Motorrädern einer Fahrschule ist in Kelbra (Landkreis Mansfeld-Südharz) abgebrannt. Vermutlich handelte es sich um Brandstiftung, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kripo ermittle. Das Feuer brach den Angaben zufolge am späten Montagabend aus. Die Flammen zerstörten die Garage sowie die vier Motorräder. Der Schaden liegt bei rund 25 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Feuer wurde in der Nacht gelöscht.