100 000 Euro Schaden durch Wasserrohrbruch und Schwelbrand

Kassel (dpa/lhe) - Ein Wasserrohrbruch und ein Schwelbrand haben in einem Einfamilienhaus in Kassel einen Schaden von insgesamt rund 100 000 Euro verursacht. Das Feuer selbst verursachte nur einen Schaden von rund 15 000 Euro, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Der weitaus größere Teil entstand durch einen Wasserrohrbruch, der zusätzlich eintrat. Wie es genau dazu kam, war zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge war der Brand am Samstagabend in einem Sicherungskasten im Keller ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand und pumpte das Wasser aus dem Kellergeschoss heraus. Menschen wurden nicht verletzt, die Bewohner des Hauses waren während des Brandes nicht zu Hause.