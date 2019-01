Lkw-Brand auf Karlsruher Großmarktgelände

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein brennender Lkw hat auf einem Großmarktgelände in Karlsruhe einen Schaden in geschätzter Höhe von etwa 70 000 Euro verursacht. Auslöser des Brands am Montagabend war vermutlich ein Gasheizstrahler, der sich auf der Ladefläche des Fahrzeugs befand, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer hatte sich bereits auf dem gesamten Lkw sowie die angrenzende Ladehalle ausgebreitet, als die Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Die Polizei ermittelt, ob unsachgemäße Bedienung des Heizgeräts zum Feuer führte oder ein technischer Defekt.