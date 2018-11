Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Bei Demontagearbeiten in einem Karlsruher Heizkraftwerk hat es am Dienstag ein Feuer gegeben. Arbeiten mit einem Schneidbrenner an einem Kessel hätten Isoliermaterial in Brand gesetzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Berufsfeuerwehr konnte die Flammen innerhalb kurzer Zeit löschen. Verletzt wurde niemand. Über der Stadt war kurzzeitig eine große Rauchwolke zu sehen.