Dachstuhl von Vereinsheim in Flammen: hoher Sachschaden

Karlsruhe (dpa/lsw) - Der Dachstuhl eines Sportvereinsheims in Karlsruhe ist in Flammen aufgegangen. Dabei entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei in Karlsruhe am Dienstag mitteilte. Demnach wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Die Feuerwehr war am frühen Dienstagmorgen mit mehr als 40 Kräften ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Durch die Löscharbeiten wurde auch eine unter dem Dachstuhl liegende Wohnung beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte ein technischer Defekt den Brand des Dachstuhls ausgelöst haben.