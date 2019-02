Unterwellenborn: Ein Leichtverletzter bei Brand in Wohnhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Unterwellenborn (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist ein 35-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann wurde vor Ort behandelt, wie die Polizei in Saalfeld am Dienstagmorgen mitteilte. Zwölf Bewohner verließen das Gebäude in Unterwellenborn. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen am frühen Dienstagmorgen im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Ursache war zunächst unklar. Die Bewohner wurden vorerst in einer Kindertagesstätte und einem weiteren Gebäude untergebracht.