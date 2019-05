Forstmaschine fängt Feuer und brennt in Wald aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kammerforst (dpa/th) - In einem Wald im Unstrut-Hainich-Kreis hat eine Forstmaschine bei Holzarbeiten Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Der Brand hat auch etwa 15 m² Wald in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei in Nordhausen am Dienstagmorgen mitteilte. Der 56 Jahre alte Betreiber der Maschine hatte am Montag bei Kammerforst Holz gerückt, als das Feuer ausbrach. Der Mann versuchte, den Brand selbst zu löschen, rief dann aber die Feuerwehr. An der Forstmaschine ist ein Schaden von über 200 000 Euro entstanden. Der 56-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus.