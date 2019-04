Ursache nach Brand in Kaiserslautern noch unklar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Nach dem Feuer in zwei benachbarten Häusern in Kaiserslautern ist die Brandursache noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte, können die Ermittler zunächst weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung ausschließen. Weitere Ermittlungen seien vorgesehen. Bei dem Feuer in der Nacht auf Donnerstag waren 16 Sozialwohnungen zerstört worden, verletzt wurde niemand.

Die zerstörten Wohnungen gehören der Stadt Kaiserslautern. Sie sind vor allem für Einkommensschwache und frühere Obdachlose bestimmt. Elf der 18 gemeldeten Bewohner waren der Polizei zufolge zur Brandzeit in ihren Wohnungen gewesen und mussten in Sicherheit gebracht werden. Wie es am Samstag hieß, sind die meisten von ihnen bei Verwandten und Bekannten untergekommen. Einige Betroffene hielten sich nun in städtischen Unterkünften auf.