Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein Brand im Institut für pfälzische Geschichte und Volkskunde hat in Kaiserslautern einen Sachschaden von rund 200 000 Euro angerichtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden bei dem Feuer am Samstagabend zahlreiche historische Dokumente, Bücher und Kartenmaterial beschädigt. Die Feuerwehr löschte die Flammen in dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude. Verletzte gab es nicht. Warum es brannte, war noch nicht klar.