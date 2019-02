55-Jähriger aus brennender Wohnung gerettet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa/lrs) - Ein 55 Jahre alter Mann ist in Kaiserslautern von mehreren Menschen aus seiner brennenden Wohnung gerettet worden. Der Mann erlitt durch das Rauchgas schwere Verletzungen, seine Retter blieben unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 66-jähriger Nachbarn und weitere Anwesende sollen den bewusstlosen Mann nach Angaben von Polizei und Feuerwehr aus seiner Wohnung in der Zschockestraße gebracht haben, die zu diesem Zeitpunkt bereits sehr verraucht war. Die Feuerwehr löschte den Brand, während der Gerettete draußen versorgt und ins Krankenhaus transportiert wurde. Da das Feuer im Bett des Bewohners ausbrach, gingen Polizei und Feuerwehr in der Nacht zunächst von einer Zigarette als Brandursache aus.