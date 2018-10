Stall mit Strohballen brennt ab: Mehrere Kälber sterben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kabelsketal (dpa/sa) - Bei einem Brand in einem Stall in Kabelsketal (Saalekreis) sind mehrere Kälber gestorben. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache am Samstagabend im Ortsteil Osmünde aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Einige im Stall untergebrachte Kälber starben, andere konnten rechtzeitig gerettet werden. Die genaue Anzahl war zunächst unklar. Zudem lagerten in dem etwa 2000 Quadratmeter großen Gebäude rund 1400 Strohballen. Die Feuerwehr brachte die Flammen noch in der Nacht zu Sonntag unter Kontrolle. Es entstand ein Schaden von rund 500 000 Euro.