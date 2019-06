Waldbrand bei Jüterbog: Flammen lodern an Rändern auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jüterbog (dpa/bb) - Beim großen Waldbrand bei Jüterbog lodern die Flammen vor allem an den Rändern immer wieder auf. "Im Großen und Ganzen ist die Lage aber unverändert. Uns beschäftigen viele Glutnester", sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Bewohner der Region rund um den ehemaligen Truppenübungsplatz im Landkreis Teltow-Fläming seien nicht in Gefahr. Erleichterung könnten Gewitter bringen, die wohl am Nachmittag Brandenburg erreichen. "Wir werden die Lage immer wieder neu einschätzen", betonte der Sprecher weiter. Das Feuer hat eine Fläche von rund 600 Hektar erfasst und ist einer der größten Waldbrände in der Mark seit Jahrzehnten.