Waldbrand auf Ex-Schießplatz gelöscht: Weiterhin Kontrollen

Jüterbog (dpa/bb) - Der Brand auf dem ehemaligen Schießplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming) ist gelöscht. Das teilte die Regionalleitstelle Brandenburg am Dienstag mit. Der Forst sei bereits an seine Eigentümer, die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, übergeben worden. Derzeit fahre man in dem Gebiet am Keilberg noch Kontrollen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

"So richtig entspannt sind unsere Kameraden hier noch nicht", sagte Landkreissprecherin Kathrin Burghardt. Bei aufkommendem Wind bestehe die Gefahr, dass Glutnester im Boden wieder aufflammten. Insgesamt brannten rund 300 Hektar Wald. Zuvor war von 260 Hektar die Rede.

Auch ein weiterer Brand an der Autobahn 13 zwischen Baruth und Groß Köris (Landkreis Dahme-Spreewald) konnte gelöscht werden, wie die Feuerwehr in Lausitz am Dienstagmittag mitteilte. Das Gebiet sei großflächig eingeschäumt worden, sagte ein Sprecher der Einsatzleitstelle. Insgesamt hatten demnach fünf Hektar Böschung und angrenzender Wald gebrannt.