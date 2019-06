Noch keine Entwarnung bei Waldbrand in Jüterbog

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jüterbog (dpa/bb) - Der Waldbrand bei Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) ist nach Einschätzung der Regionalleitstelle Brandenburg noch nicht gelöscht. Eine Entwarnung könne er noch nicht geben, sagte ein Sprecher in der Nacht zu Freitag. Demnach waren gegen Mitternacht noch 23 Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz. Der Regen, der am Nachmittag und am Abend über das Brandgebiet gezogen war, brachte nach Angaben des Sprechers kaum Erleichterung. Einen neuen Lagebericht vom Innenministerium erwartete der Sprecher erst am Freitagmorgen.

Zuvor hatte Kreisbrandmeister Tino Gausche am späten Donnerstagabend im rbb-Fernsehen gesagt, der zweite Regenschauer habe deutliche Erleichterungen gebracht. "Im Großen und Ganzen können wir hier Entwarnung geben", sagte Gausche dem Sender. Es seien nur noch einzelne Glutnester zu löschen. Diese Einschätzung konnte die Regionalleitstelle in der Nacht zu Freitag nicht bestätigen.