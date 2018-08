Neue Flammen in der Nähe des Großbrands

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jüterbog (dpa/bb) - In unmittelbarer Nähe zum riesigen Waldbrand südwestlich von Berlin ist ein weiteres Feuer am Rande von Jüterbog (Teltow-Fläming) ausgebrochen. Betroffen seien seit Donnerstagnachmittag mehrere Hektar Fläche Heide und Wald auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz, teilte die Stadtverwaltung Jüterbog am Freitag mit. Derzeit werde der Bereich befahren, um sich einen Überblick zu verschaffen. Der Boden ist munitionsbelastet, weil dort ein ehemaliger Schießplatz war. Das behindert die Löscharbeiten.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es am Rande von Jüterbog und im Stadtgebiet mehrere Feuer gegeben. Zum Teil hatten frühere Kasernengebäude gebrannt. Es gibt die Vermutung, dass Brandstifter dahinter stecken könnten.

Der jetzige Brand ist nicht weit entfernt von dem riesigen Waldbrand auf der Kreisgrenze Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.