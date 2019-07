Löscharbeiten in brennendem Waldgebiet gehen weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Die Löscharbeiten in einem brennenden Waldstück bei Jüterbog (Landkreis Teltow-Fläming) sind am Freitagmorgen weitergegangen. Das sagte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr. Der Brand habe sich über Nacht auf etwa 50 Hektar auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ausgebreitet. Am Abend brannten zunächst nur 32 Hektar. Die Löscharbeiten pausierten über Nacht. Seit dem Morgen sind den Angaben nach Feuerwehrleute und ein Löschhubschrauber wieder im Einsatz. Das Gebiet darf weiter nicht betreten werden.

Erst im Juni hatte es an anderer Stelle auf dem Areal einen verheerenden Waldbrand gegeben. Der Brand im Juni war nach einer Woche unter Kontrolle gebracht worden. Tagelang mussten noch Glutnester bekämpft werden. Zeitweise brannten 744 Hektar - eine Fläche größer als 1000 Fußballfelder. Es war bislang der größte Waldbrand in Brandenburg.

Der ehemalige Truppenübungsplatz wurde bis 1992 militärisch genutzt. Alte Kampfmittel verrotten dort seit Jahrzehnten im Boden mit einer unberechenbaren Wirkung.