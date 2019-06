Jüterbog: Größter Waldbrand seit 1990

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jüterbog (dpa/bb) - Der Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog, etwa 70 Kilometer südlich von Berlin, ist nach Einschätzung des Umweltministeriums der größte im Land seit der Wende. "Größere Brände gab es nur in den 70er Jahren", sagte der Referatsleiter Wald und Forstwirtschaft im Ministerium, Carsten Leßner, am Mittwoch. Der Brand erfasste nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel vom Abend mehr als 600 Hektar. Dörfer waren demnach aber nicht in Gefahr. Auch in anderen Teilen Brandenburgs gab es Waldbrände.

Immer wieder tanken Löschhubschrauber Wasser aus riesigen Becken in Säcke und bringen sie zum Brandort bei Jüterbog. Ihre Wasserbehälter haben ein Fassungsvermögen von 3000 und 7000 Litern Wasser. Feuerwehrfahrzeuge stehen am Rand des ehemaligen Truppenübungsplatzes im Landkreis Teltow-Fläming. 120 Feuerwehrmänner versuchten am Mittwoch, den riesigen Waldbrand nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr Brandenburg unter Kontrolle zu bringen.

Aufgrund aufkommenden Windes breitete sich der Brand am Mittag Richtung Südwesten aus. "Wäre der Wind wie gestern geblieben, wäre alles kein Problem. Wir wären vorbereitet", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) in Jüterbog. Aber der Wind habe sich gedreht. Eine Gefahr für Anwohner bestand aber nicht. Die Behörde riet auch am Mittwoch nachdrücklich dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch war am Dienstag bis nach Potsdam und Berlin zu bemerken, wie die örtlichen Feuerwehren über Twitter meldeten.

In Frankenförde, einem typischen märkischen Straßendorf bei Jüterbog, steht die Einsatzzentrale der Feuerwehr. In einem Kleinbus ist die Einsatzleitung untergebracht: Computer und Kartenmaterial. An dem strahlend blauen Himmel sind von Zeit zu Zeit die Löschhubschrauber zu sehen. Der Wind ist recht stark. Mittags ist der Ruf zu hören: "Essen ist fertig." Mehrere dutzend Feuerwehrleute können sich stärken. Sie werden mit Wasser und Essen versorgt.

Seit Montag kämpft die Feuerwehr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog gegen das Feuer. Der Brand laufe derzeit nicht über den Truppenübungsplatz hinaus, sagte Leßner am Mittwoch. "Das kann sich aber jeden Moment ändern."

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Mittwoch für Sachsen sowie große Teile Thüringens, Sachsen-Anhalts und Brandenburgs Hitzewarnungen heraus. Die höchsten Werte wurden für Südbrandenburg erwartet. "Brandenburg ist der Hotspot Europas", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Selbst in Andalusien oder der Türkei gebe es keine vergleichbaren Werte. In Potsdam sei es um 12 Uhr 32,6 Grad heiß gewesen. Erst am Donnerstagmittag seien kräftige Schauer und Gewitter möglich. In 13 von 14 Landkreisen Brandenburgs galt am Mittwoch die höchste Gefahrenstufe 5, wie das Umweltministerium auf seiner Internetseite mitteilte.

Bei dem Waldbrand in Jüterbog waren auch die ganze Nacht über Feuerwehrleute im Einsatz. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz liegt Munition. Die Einsatzkräfte können deshalb nur von speziell geschaffenen Wegen aus, die dauernd bewässert werden, den Brand löschen. Innenminister Schröter würdigte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehrleute.

Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz war nicht der einzige im Land. Auch in Hennickendorf (Teltow-Fläming) brannte es am Mittwoch. "Hier ist aktuell alles unter Kontrolle", sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Am Nachmittag mussten nach Angaben des Umweltministeriums noch einzelne Glutnester gelöscht werden. Dort waren 60 Hektar betroffen. Auch bei Dahme-Mark (Teltow-Fläming) brannten nach Angaben der dortigen Feuerwehr-Regionalleitstelle 20 Hektar. Auf dem Truppenübungsplatz Lehnin löschte die Bundeswehr selbst.

Auch im Barnim gab es mehrere Brände. Am Liepnitzsee und am nahen Bogensee brannten nach Angaben der Regionalleitstelle in Eberswalde jeweils 300 bis 400 Quadratmeter. 50 bis 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Auch in der Nähe von Joachimsthal brannten 300 bis 400 Quadratmeter, in der Nähe von Ruhlsdorf etwa drei Hektar. Am Abend waren laut Leitstelle alle Brände unter Kontrolle.