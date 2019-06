Feuerwehr: Waldbrand bei Jüterbog ist von einmaligem Ausmaß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jüterbog (dpa/bb) - Die Lage im Waldbrandgebiet bei Jüterbog bleibt angespannt. Der Landkreis Teltow-Fläming stufte das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz am Donnerstag als Großschadenslage ein und übernahm die vollständige Einsatzleitung. Kreisbrandmeister Tino Gausche sprach von einer "einmaligen Dimension" des Brandes. "Das hatten wir so noch nie", sagte Gausche am Donnerstag. Das Brandgebiet hat sich mittlerweile auf rund 800 Hektar ausgebreitet. Es ist nach Einschätzung des Umweltministeriums der größte Waldbrand in Brandenburg seit Jahrzehnten.

Zuvor hatte die Stadt Jüterbog von einer Katastrophenlage gesprochen. Der Landkreis korrigierte diese Aussage. Eine Katastrophe sei ein Geschehen, bei dem Leben oder Gesundheit einer Vielzahl von Menschen gefährdet oder geschädigt werden, so dass die Katastrophenschutzbehörde zur Gefahrenabwehr tätig werden müsse, sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Das sei bei dem aktuellen Großbrand nicht der Fall. Ein Großschadensereignis liege unterhalb der Schwelle zur Katastrophe. Dörfer mussten angesichts des Waldbrands nicht evakuiert werden.

Der ehemalige Truppenübungsplatz liegt im Verwaltungsgebiet von Jüterbog. Die Stadt hatte seit Anfang der Woche auch die Einsatzleitung bei dem Großbrand. Das Ausmaß sei aber inzwischen so groß, dass die Stadt das nicht mehr leisten könne, sagte eine Sprecherin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Im Laufe des Donnerstags sollte Hilfe von anderen Landkreisen kommen, darunter aus der Prignitz, aus Oberhavel und Cottbus. Auch Löschhubschrauber sollten eingesetzt werden – zwei der Bundespolizei waren bereits in den vergangenen Tagen im Einsatz. Ein dritter Hubschrauber wurde angefordert. Zudem ist nach Angaben der Luftwaffe ein Löschhubschrauber der Bundeswehr im Einsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Er hat einen Außentankbehälter mit einem Fassungsvermögen von 5000 Litern.

Das Land hat derweil den betroffenen Gemeinden Hilfe bei den Kosten für Löscheinsätze aus der Luft zugesagt. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte am Mittwochabend im RBB-Fernsehen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ermahnt, diese Hilfe auch anzufordern. "Wenn keine Anforderung an die Bundeswehr oder die Bundespolizei gerichtet wird, dann kommt kein Hubschrauber", sagte er.

Rund 180 Feuerwehrleute mit 55 Fahrzeugen kämpften aktuell gegen die Flammen. Die Orte in der Nähe des Großbrandes waren laut Behörden nicht in Gefahr. Am Nachmittag setzte in dem Gebiet auch Regen ein. Nach Angaben des Kreisbrandschutzmeisters habe er geholfen, im südlichen Teil des Brandbereiches das Feuer etwas einzudämmen. Anwohner wurden weiterhin gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und den Aufenthalt im Freien möglichst einzuschränken.

Unterdessen hat der Bürgermeister von Jüterbog, Arne Raue, die 14 Feuerwehrleute der Stadt aus dem Einsatzgebiet abgezogen. Das bestätigte eine Sprecherin. Die Situation für die Einsatzkräfte sei laut Raue zu gefährlich. Untersuchungen hätten ergeben, dass auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz verschiedene Munition erprobt worden sei. "Wir wissen, dass wir alle möglichen Chemikalien in der Erde haben, wir wissen aber nicht, wie sie miteinander reagieren", sagte Raue. Er forderte die sofortige Untersuchung der Luft und der Stäube im Brandgebiet. Nach Angaben des Landkreises sind inzwischen Experten des Kampfmittelräumdienstes mit Messtechnik vor Ort.

Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg kritisierte die Entscheidung Raues. Er könne nicht nachvollziehen, wie ein Bürgermeister seine Leute abziehen könne und die anderen die Arbeit machen lasse, sagte Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel. Man lasse keine Kameraden im Stich. Schippel sprach sich zudem dafür aus, zur Bekämpfung von Waldbränden Löschflugzeuge aus der europäischen Löschflugstaffel in Brandenburg zu testen. Die Entscheidung darüber liege aber beim Bund. Brandenburg ist nach Angaben des Landesforstbetriebs wegen vieler Kiefernwälder, wenig Niederschlag und leichten Sandböden in Deutschland das Land mit der höchsten Waldbrandgefahr.