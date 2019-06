Feuerwehr: Brennende Munitionsflächen schwierig zu räumen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Cottbus (dpa/bb) - Der Landesfeuerwehrverband Brandenburg sieht mit Blick auf den Großbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog kaum Chancen, dass Problem in den nächsten Jahren zu lösen. In der Praxis sei es sehr schwierig, solche Munitionsflächen zu räumen, sagte Verbandspräsident Werner-Siegwart Schippel der Deutschen Presse-Agentur. Zwar würden bereits Schneisen abgesucht, so dass beispielsweise Löschfahrzeuge bei Bränden näher heranfahren könnten. Allerdings gebe es viel zu viele solcher Gebiete.

Kein anderes Bundesland habe so viele munitionsbelastete Flächen wie Brandenburg, sagte Schippel. Dazu komme, dass es an Fachpersonal bei den Munitionsbergungsdiensten fehle. Schippel forderte mehr Hilfe vom Bund. Das Land werde da teilweise allein gelassen.

Auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog brennt es auf einer Fläche von rund 800 Hektar. Insgesamt hat der Platz eine Fläche von etwa 9000 Hektar. Von 1864 bis 1992 wurde er militärisch genutzt: Während der Kaiserzeit, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, zu DDR-Zeiten bis zur Gegenwart wurde dort Munition aller Art abgefeuert. Blindgänger blieben einfach liegen, alte Kampfmittel bilden nach Angaben der Stadt mittlerweile eine dicke Schicht im Erdboden. In den vergangenen Jahrzehnten verrotteten sie und wurden damit unberechenbar. Ein Betreten des Geländes ist undenkbar und könnte tödlich enden. Die Einsatzkräfte können deshalb nur von speziell geschaffenen Wegen aus, die dauernd bewässert werden, den Brand löschen.