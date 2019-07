Dach von Lagerhalle stürzt bei Brand ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seyda (dpa/sa) - Rund 800 Strohballen sind in einer Lagerhalle eines Agrarbetriebes in Seyda im Landkreis Wittenberg in Brand geraten. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Weil es sich schnell ausgebreitet habe, sei das Dach der sieben Meter hohen Halle samt Solaranlage eingestürzt, sagte ein Polizeisprecher der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am Sonntag. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. An den Löscharbeiten waren zunächst fünf Freiwillige Feuerwehren mit 59 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen beteiligt.

"Wenn Strohballen brennen, wie diese, jeder auch etwa 300 Kilogramm schwer, ist es sehr schwer, so ein Feuer in Kürze zu löschen", erklärte er. Demnach sollten die Löscharbeiten voraussichtlich noch zwei Tage andauern.

Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer, das am Sonntag gegen 0.30 Uhr ausgebrochen war, in der 50 Meter langen und 20 Meter breiten Halle ein Schaden von rund 250 000 Euro. Der Brandort wurde abgesperrt.