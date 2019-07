Brennende Strohballen: Feuer in Lagerhalle in Seyda gelöscht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Seyda (dpa/sa) - Das in der Nacht zu Sonntag ausgebrochene Feuer in einer Lagerhalle mit Hunderten Strohballen in Seyda (Landkreis Wittenberg) ist gelöscht. Das sagte eine Sprecherin der zuständigen Leitstelle am Montag. Fast anderthalb Tage loderten und glimmten in dem rund 50 Meter langen und 20 Meter breiten Unterstand auf dem Gelände eines Agrarbetriebs rund 800 Strohballen. Feuerwehrleute löschten die letzten Glutnester am Montagvormittag. Das Feuer war am Sonntag aus noch ungeklärter Ursache gegen 0.30 Uhr ausgebrochen. Der Schaden wird auf rund 250 000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.