Schwimmbad in Jena wegen Rauchentwicklung evakuiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Rund 300 Gäste haben am Mittwochabend wegen Rauchentwicklung ein Schwimmbad in Jena verlassen müssen. Durch einen Brand im Dachbereich entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von etwa 25 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Badegäste wurden vorsorglich in einem benachbarten Gebäude untergebracht.

Der Rauch habe sich am Dach entwickelt, vermutlich seien Bauarbeiten der Auslöser gewesen, teilte die Polizei mit. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Auf den Badebetrieb wird der Schaden den Angaben zufolge keinen Einfluss haben - schon am Donnerstag soll der Betrieb ganz normal wieder aufgenommen werden.