Möbelhaus in Jaderberg brennt komplett nieder

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jaderberg (dpa/lni) - Ein Möbelhaus mit angrenzender Lagerhalle ist in Jaderberg (Landkreis Wesermarsch) abgebrannt. Ein Anwohner habe am Dienstagmorgen den Rauch des Feuers bemerkt und gegen 6.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, teilte die Polizei mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Das Feuer griff auch auf zwei geparkte Kleintransporter über. Zudem sei ein Schulbus in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Vormittag. Der Sprecher schätzte den Schaden auf mehrere 100 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte am Ort. Die Polizei hat den Brandort abgesperrt und die Ermittlungen zur Ursache des Feuers übernommen.