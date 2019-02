Brand in Gasthaus in der Eifel: Hoher Sachschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Irrhausen/Trier (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Gasthaus in Irrhausen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist ein beträchtlicher Sachschaden entstanden. Er liege vermutlich im niedrigen sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher in Trier. Das Feuer war seinen Angaben zufolge am Donnerstag in einem der Gästezimmer ausgebrochen, warum war noch nicht bekannt. Eine Reihe an Zimmern sei stark verrußt worden. Bei zwei Menschen, die keine Gäste gewesen seien, habe der Verdacht auf eine Rauchvergiftung bestanden. Insgesamt waren laut Polizei zum Zeitpunkt des Feuers nur zwei Gäste im Haus, sie blieben unverletzt. Weitere Details waren nicht bekannt.