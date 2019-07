100 000 Euro Schaden bei Brand in Kirche

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ingolstadt (dpa/lby) - Bei einem Feuer in einer Ingolstädter Kirche ist am Montag ein Schaden von etwa 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, entstand der Brand in einer Seitenkapelle des Liebfrauenmünsters. Zwei Sitzbänke und ein Gemälde wurden erheblich beschädigt, zudem rechnen die Ermittler mit weiteren Rußschäden.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Nach den Ermittlungen der Kripo haben vermutliche defekte Stromleitungen das Feuer ausgelöst. Eine Brandstiftung wird ausgeschlossen. Menschen wurden nicht verletzt.