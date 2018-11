Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilmenau (dpa/th) - An einer Schule in Ilmenau sind mehrere Papiercontainer in Flammen aufgegangen. Durch die Hitze wurde auch die Fassade der Schule beschädigt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer brach am Samstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Schaden von 15 000 Euro.