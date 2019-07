Mann stirbt nach Brand in Wohnhaus in Hoyerswerda

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoyerswerda (dpa/sn) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) ist ein Mann gestorben. Rettungskräfte brachten den 58-Jährigen noch in ein Krankenhaus, in dem er wenige Stunden später starb, wie die Polizeidirektion Görlitz am Freitag mitteilte. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden aus bislang ungeklärter Ursache in der Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und untersucht die Umstände, die zu dem Brand führten.