Hoya (dpa/lni) - In einer Papier- und Kartonfabrik in Hoya im Landkreis Nienburg/Weser ist am Freitagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr war zunächst unklar, ob sich noch Personen in dem brennenden Gebäude aufhielten. Obwohl die Geschäftszeiten der Firma freitags offiziell um 15 Uhr enden, wurde dies nach Angaben der Einsatzleitstelle am Abend nicht ausgeschlossen. Die Ursache und das Ausmaß des Feuers waren noch völlig unklar.